Italiano racconta l'ultras Odriozola: "Si sta innamorando di tutto ciò che lo circonda, tifosi e città"

Vincenzo Italiano ha raccontato il cambio di Odriozola, sempre più innamorato della Fiorentina seppur sia in prestito secco

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia della partita dello Spezia il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche del momento di Odriozola, le sue parole:

“Ad Alvaro è accaduto il discorso che faccio con i nuovi arrivati, all’inizio non era questo. Pian piano è cresciuto, d’intesa e fisicamente. Ha alle spalle competizioni importanti. Si sta innamorando di tutto ciò che lo circonda, di chi lavora, della città e dei tifosi. Ha dentro ormai lo spirito che tutti cerchiamo, essere sempre presenti e di determinare. Si sente uno che può trascinare. Due assenze di rilievo a centrocampo, a Bergamo ho preferito dare spazio a chi sarà presente anche a Spezia. Mi auguro che questo dia spinta ulteriore, chi sostituisce ha le qualità giuste. Il loro allenatore ha fiducia” conclude Italiano.

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