Italiano punta su una Fiorentina ye-ye: ricetta chiara, rinnovo Vlahovic e mercato

Adesso l’humus appare decisamente più giusto. Certo un ragionamento sui giovani e un filosofia tale non può prescindere dal rinnovo del giocatore più importante che hai in rosa, Vlahovic. Sarebbe un delitto perderlo e immaginare una Fiorentina ye-ye senza Vlahovic l’anno prossimo sarebbe sanguinoso. Giovani forti per una Fiorentina competitiva. La ricetta è chiara, ora tocca al mercato e a Italiano portare risultati importanti. Lo scrive Repubblica.

