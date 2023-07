Italiano pronto a trasformare Castrovilli in trequartista: il 10 viola ha qualità uniche

Indicazioni per tanti, in particolare per ‘Gae’. Nome corto, per chiamarlo in fretta. Il riferimento è chiaramente a Castrovilli. Dieci sulle spalle e nella posizione da occupare sul campo. Trequartista naturale, con l’input di ‘andare dentro’. A riempire l’area. Perché poi la qualità per far male ce l’ha eccome. In quel ruolo il padrone è Bonaventura e lo sarà nelle gare più importanti, ma le prove di Italiano lasciano intuire che per ‘Gae’ si stia pensando qualcosa di nuovo. In quel ruolo c’è abbondanza (detto di Jack, Barak, pure Sabiri potrebbe giocarci…), ma il 10 pugliese ha qualità uniche nella rosa. Vedremo se l’esperimento sarà ripetuto. Lo scrive La Nazione.

