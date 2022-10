Italiano: “Potevamo segnare 4 gol nel primo tempo. Niente da dire ai ragazzi, tranne gli ultimi minuti”

Ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole sulla sconfitta contro la Lazio:

“Potevamo segnare 3-4 gol nel primo tempo e invece siamo andati sotto di 2. Pensavo che dopo la Scozia qualcosa potesse cambiare. E invece non abbiamo tramutato la mole di gioco in gol. Gli ultimi 10 minuti non mi sono piaciuti. Per il resto non ho nulla da dire ai miei. Centravanti ideale? L’attaccante deve saper far tutto. Serve saper giocare nello stretto e attaccare la porta.Togliendo dal match di stasera abbiamo fatto gare ottime ma abbiamo questo problemone sotto porta. Il -6 è recuperabile ma dobbiamo lavorare. La gara di oggi è bugiarda ma ora dobbiamo rialzare la testa”.

LE PAROLE DI ITALIANO A SKY