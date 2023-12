Italiano: “Parisi si sacrifica a destra e va ringraziato, da migliorare dietro ma si subisce gol al primo errore”

Ai microfoni di Sky ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Grandissimo secondo tempo, perché all’intervallo abbiamo detto che stavamo lasciando qualcosa di troppo a loro. Adesso è importante vincere il girone. Le scelte in attacco con avvia senza punta di ruolo? È normale, o si gioca o si subentra. Qui nessuno viene abbandonato. Anche se uno entra a gara in corso deve dare il massimo. Parisi in difficoltà a destra? Oggi mettere insieme Mina e Kayode con pochi minuti sulle gambe non me la sono sentita. Ho preferito far partire dall’inizio il colombiano per sfruttare a gara in corso Kayode. Parisi va ringraziato, perché cambiare fascia così non è facile. Il gol subito? Qui Parisi era in inferiorità, non doveva muoversi, perché poteva liberare spazio all’avversario. Ogni volta che si va un mezzo errore si subisce gol. Soluzioni per migliorare la squadra? Soprattutto su situazioni come questo gol preso, cercando di lavorare sempre con questa mentalità. Poi ovviamente sbloccare i nostri attaccanti, perché facendo gol si vincono le partite”.

ALTRE PAROLE DI ITALIANO