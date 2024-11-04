Italiano non dimentica la Fiorentina: "Ho fatto la Conference, ma la Champions col Bologna è un'altra cosa"

L'ex tecnico viola non dimentica il suo passato viola e ritorna sull'esperienza trascorsa in Conference negli anni scorsi

In occasione della conferenza stampa di vigilia della partita contro il Monaco, ha ricordato il suo passato in viola riferendosi ai match giocati lo scorso anno in Conference: "Avevo giocato in Europa con la Fiorentina in cui ho fatto uno splendido cammino fino a due finali, però la Conference non è paragonabile alla Champions. Sono due mondi diversi e lontani, non ero preparato a giocare queste sfide perché non avevo l'esperienza necessaria, le due gare in trasferta sono state qualcosa che non avevo mai provato di cui ho fatto tesoro per il futuro perché vogliamo entrare nei play off ma non è una nostra ossessione. La Champions è di un altro livello."

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