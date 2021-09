Italiano, l’obiettivo della sua Fiorentina è blindare la difesa: finora imbarcata troppa acqua

Quella con l’Udinese è una trasferta che per la Fiorentina rievoca sempre il dramma di Astori. E non potrebbe essere altrimenti. Vlahovic e compagni daranno più del 100% per riuscire a portare via punti e rimettersi in marcia dopo la sconfitta. La priorità per il tecnico viola è blindare la difesa che finora ha sempre imbarcato acqua. Lo scrive Tuttosport.

