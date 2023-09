Italiano: “La sconfitta di Milano ci ha rovinato questi due giorni liberi. Nzola? Starà soffrendo perché non ha segnato”

Vincenzo Italiano ha così parlato all’evento “San Frediano a Cena”: “La sconfitta di San Siro? Ci ha rovinato questi due giorni liberi, è stata pesante. Ma siamo solo all’inizio, dobbiamo lavorare e crescere, la strada è lunga. In questo inizio di partite abbiamo raggiunto ciò che volevamo, ovvero la qualificazione alla Conference. Adesso in campionato la strada è lunga, e come abbiamo dimostrato in passato sappiamo reagire. Il recupero di Nzola? Lo conosco bene, starà soffrendo per non aver ancora segnato. Siamo all’inizio, sarebbe meglio sostenerlo come tutti i nuovi che sono arrivati in una realtà dove si deve vincere e andare forte.

Sia Nzola che Beltran hanno bisogno di sbloccarsi. Per fortuna per ora abbiamo Nico che sta segnando. Maxime Lopez insieme ad Arthur? E’ un giocatore di qualità, come tutti bisogna trovare l’equilibrio nelle due fasi. Si somigliano tantissimo, possono giocare insieme o sostituirsi. Ma va trovato un equilibrio di squadra, perché nell’ultima partita non c’è stato e l’abbiamo pagato. La Fiorentina non è quella di Milano: lavoreremo e cercheremo di reagire subito”.