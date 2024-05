Italiano insiste su questo tasto, prendere un vantaggio in vista del ritorno. È fondamentale

La Fiorentina non può sperare di chiudere il discorso al Franchi, ma Italiano nelle ultime ore ha battuto su questo tasto: prendersi un vantaggio in vista del ritorno sarà fondamentale. La Fiesole sarà gremita e il sogno è quello di arrivare a 30mila spettatori per una sfida che si prospetta da vivere tutta d’un fiato. Il Club Brugge è forte, ha almeno un paio di giocatori destinati alla Premier League, ma non è certo imbattibile e ha un calendario piuttosto complicato nei prossimi impegni. Lo scrive La Nazione.

