Italiano impietrito a Lecce, morale a terra. Il tecnico si aspettava altro dal mercato 

La qualità fa sempre la differenza. Il crollo nel finale arriva dopo la reazione del secondo tempo. Ma anche dopo uno dei più brutti primi tempi dell’intera annata. Italiano esce con il morale a terra dalla Puglia, mentre i tifosi gialorossi impazziscono di gioia. Una vittoria, per i viola, che avrebbe potuto scacciare via i brutti pensieri delle ultime settimane. Il tecnico viola era riuscito con i cambi al 45′ a riacciuffarla. Italiano si aspettava altro dal mercato, per puntare alla zona Champions. mentre adesso dovrà fare affidamento solo alla forza del suo gruppo. Lo scrive Repubblica.

