Italiano, il terzetto di centrocampo è sempre una sorpresa: Bonaventura il giocatore fondamentale

C’è molta abbondanza di calciatori nel centrocampo della Fiorentina. Per questo motivo mister Vincenzo Italiano nelle tre partite di questo campionato ha cambiato sempre il terzetto titolare, solo Bonaventura è stato titolare nelle tre gare. Segue Pulgar e Castrovilli e Duncan. Minuti anche per Torreira (70) e qualche spezzone per Amrabat, Benassi e Maleh. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

