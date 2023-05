Italiano: “Hanno sfruttato le nostre mancanze giocando in contropiede. La nostra una buona gara”

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Basilea, le sue parole:

“Mi fa arrabbiare la sconfitta, andare li e scardinare la loro difesa non sarà facile perchè loro si mettono dietro e sono attenti, possiamo ribaltare il risultato, abbiamo concesso 3/4 situazione e loro ci hanno fatto gol. E il primo tempo e l’hanno vinto loro. Serve una Fiorentina che riesca a trovare qualche guizzo per segnare, nel primo tempo abbiamo avuto tante situazioni, abbiamo avuto tante situazioni ma in Europa non bisogna mai mollare, abbiamo tutto per rimontare. Abbiamo avuto attenzione dietro, sul primo gol ci hanno puntato e abbiamo concesso, per me abbiamo fatto una buonissima gara, loro hanno sfruttato in contropiede delle loro mancanze, fanno un blocco bassissimo, difendono anche bene.”

