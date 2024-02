Italiano ha urgenza di ritrovare la sua miglior Fiorentina: servono Arthur, Nico e Jack, sono fondamentali 

Due pareggi e nessuna vittoria in questo 2024 dicono che la Fiorentina ha problemi di varia natura e dentro ci sono quelli tecnici, tattici, d’identità di gruppo e dei singoli, e che tra le soluzioni da trovare esiste un’urgenza da cui Vincenzo Italiano è particolarmente attratto: recuperare alla migliore versione (atletica e di rendimento) tre calciatori fondamentali per questa squadra quali sono Arthur, Bonaventura e Nico Gonzalez. Fondamentali forse di più quando sono assenti o attraversano uno scadimento di forma: esattamente quello che sta accadendo a ognuno di tre in modi diversi. Lo scrive il Corriere dello Sport.