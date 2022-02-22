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Italiano ha un contratto fino al 2023 con opzione per un altro anno: la Fiorentina deve sbrigarsi a blindarlo

Dure critiche dopo la sconfitta con la Lazio, ma Italiano non si è risentito ed è andato avanti per la sua strada

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2022 09:34
Italiano ha un contratto fino al 2023 con opzione per un altro anno: la Fiorentina deve sbrigarsi a blindarlo - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Dopo l’ultima sconfitta con la Lazio ad esempio, sopratutto sui social, non gli sono state risparmiate dure critiche per la formazione sbagliata. L’allenatore non ha risposto a parole, non si é risentito. Ha un contratto fino a giugno 2023 con eventuale opzione per un altro anno ma é bravo e c’è da sbrigarsi a blindarlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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