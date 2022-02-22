Italiano ha un contratto fino al 2023 con opzione per un altro anno: la Fiorentina deve sbrigarsi a blindarlo
Dure critiche dopo la sconfitta con la Lazio, ma Italiano non si è risentito ed è andato avanti per la sua strada
A cura di Redazione Labaroviola
22 febbraio 2022 09:34
Dopo l’ultima sconfitta con la Lazio ad esempio, sopratutto sui social, non gli sono state risparmiate dure critiche per la formazione sbagliata. L’allenatore non ha risposto a parole, non si é risentito. Ha un contratto fino a giugno 2023 con eventuale opzione per un altro anno ma é bravo e c’è da sbrigarsi a blindarlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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