Italiano ha recuperato tutti coloro che avevano problemi: i sudamericani rientreranno domani

Italiano ha praticamente recuperato tutti i calciatori che nei giorni scorsi hanno avuto dei problemi, tra Covid e indisposizioni senza precisazioni. Piatek, Torreira, Biraghi e Saponara ritornano. Pulgar? Da capire dove sarà il suo futuro, il Galatasaray è in vantaggio. I sudamericani ritornano tra oggi e domani, così come Amrabat, visto che il Marocco è stato eliminato. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

