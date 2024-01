Italiano: “Gli altri rigoristi hanno concesso a Ikonè di battere il rigore. Di stasera non salvo niente”

Vincenzo Italiano ha parlato a Mediaset dopo la partita contro il Napoli, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Complimenti al Napoli per aver preparato questa partita, ci ha sorpreso ma eravamo in partita, avevamo in pugno la partita, potevamo metterla al posto con un rigore, ma lo ha abbiamo sbagliato, normale che alla fine si rischia un po perchè dovevamo forzare per recuperare.

Ikonè è uno dei nostri rigoristi, aveva la fiducia e gli altri rigoristi glielo hanno concesso, li sa battere e li sa battere, questa fobia dei rigori dobbiamo cercare di fermarla immediatamente, perchè li stiamo sbagliando e stiamo perdendo le partite

Non salvo niente di oggi, dovevamo passare il turno e non lo abbiamo fatto, dovevamo alzare i ritmi, non era facile scardinare la difesa del Napoli che doveva solo far quello, torna quella sterilità che avevamo avuto in passato, con i cambi non abbiamo cambiato l’inerzia. Fino al minuto 84 siamo stati in partita

Contro il Bologna avevamo qualche assenza e abbiamo giocato a 3, non volevamo soffrire gli esterni, oggi invece non è successo, avevamo i cambi questa volta. Ci capitano queste partite in cui siamo sterili, mi dispiace perchè potevamo rimetterla in piede con il rigore”

