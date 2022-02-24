Italiano: "Gioco sulle coppie in ogni ruolo, appena molli, c'è un altro pronto a prendere il tuo posto"

La Fiorentina non è solo una squadra, è una grande famiglia

Ecco altri estratti dell'intervista a Repubblica di Vincenzo Italiano:

Il contratto di Italiano scadrà a giugno 2023 ma c’è una clausola di rinnovo per un’altra stagione, fino a giugno 2024, a favore della Fiorentina. L’opzione per il rinnovo si potrà esercitare, nel caso, entro 15 giorni dopo la fine del campionato 2022/23. «Siamo un gruppo di lavoro molto unito e affiatato, la Fiorentina non è solo una squadra ma anche una grande famiglia, dal presidente Commisso a tutto il gruppo di lavoro che lo affianca e con cui siamo in costante contatto ogni giorno».

«In allenamento gioco sulle coppie di giocatori di valore in ogni ruolo per alzare la competitività, rendere tutti partecipi, far capire che o vai forte durante la settimana oppure il tuo compagno che è forte e bravo come te appena molli prende il tuo posto. Io do indicazioni uguali sia al presunto titolare che alla presunta riserva. Nel momento in cui ti chiamo in causa, poiché durante la settimana ti tengo sempre partecipe e sempre nella mia testa, se tu non rendi allora inizio a perdere fiducia nei tuoi confronti e tu stai dando la possibilità al tuo compagno di guadagnarsi due o tre partite da titolare in più. Certo, prima avevamo Vlahovic che segnava a ogni partita ed è normale che alcuni si guadagnino la conferma tramite le grandi prestazioni».

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