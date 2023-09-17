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Italiano: "Duncan e Mandragora? Caratteristiche giuste per oggi. Nico non è stanco, può trascinare i compagni"

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: "Centrocampo fisico? Per tanti motivi, visto che giovedì rigiochiamo. Oggi sarà una partita...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2023 17:54
Italiano: "Duncan e Mandragora? Caratteristiche giuste per oggi. Nico non è stanco, può trascinare i compagni" - Roma, Stadio Olimpico, 27.05.2023, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Roma, Stadio Olimpico, 27.05.2023, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Roma, Stadio Olimpico, 24.05.2023, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: "Centrocampo fisico? Per tanti motivi, visto che giovedì rigiochiamo. Oggi sarà una partita dispendiosa contro un avversario tosto e certe caratteristiche possono andare bene".

A Nico non rinuncia
"Non è arrivato stanco, nè affaticato. Ha avuto tre giorni per stare con la squadra, se ne avesse avuti meno ci avrei pensato di più. Ha testa e gambe, può trascinare i suoi compagni".

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