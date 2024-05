Italiano: “Dobbiamo interpretare la gara come se fosse l’ultima della nostra vita, non so se ci ricapiterà”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la rifinitura della Fiorentina, queste le parole: “È bello essere qua dopo aver onorato al meglio questa competizione che ci vede in finale dopo un percorso netto, finale che cercheremo di sfruttare un po’ di conoscenza data dall’anno scorso perché ora sappiamo come si approcciano queste gare, i pericoli e i vantaggi che puoi avere e cercheremo di dare il massimo felici e orgogliosi di essere qui. Ai ragazzi ho detto che abbiamo avuto la capacità di arrivare in questo stadio e dobbiamo interpretare la partita come se fosse l’ultima della nostra vita perché nessuno ci garantisce che avremo un altra finale, dobbiamo avere il fuoco dentro. Non so se ci ritroveremo a giocare in una finale europea e noi in due anni siamo riusciti a farlo, sono percorsi difficili e ricchi di insidie ma noi l’abbiamo affrontata con la massima serietà. Credo che tutti siamo più maturi perché abbiamo più esperienza, conosciamo la preparazione e quello che verremo a trovare domani, poi la partita in campo è un 50 e 50 come tutte le finali”

ITALIANO PROVA BARAK