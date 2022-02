Italiano deluso per cessione Vlahovic? Sarri non sta meglio, è infuriato con la Lazio per il mercato

Nella rassegna stampa vi abbiamo raccontato che, secondo alcuni giornali, il tecnico viola Italiano sarebbe deluso per la partenza di Vlahovic nel mercato di gennaio. Non se la passano meglio però con Sarri i prossimi rivali viola della Lazio. Secondo Raisport il tecnico biancoceleste sarebbe infuriato per finale del calciomercato. Gli acquisti di Kamenovic e Jovane Cabral non hanno di certo sollevato l’umore di Sarri che sempre secondo Raisport si sarebbe opposto fino alla fine al tesseramento di Kamenovic che è stato accantonato sia ad agosto che fino all’ultimo giorno del mercato invernale

I TIFOSI DELLA FIORENTINA SI SONO VENDICATI SUGLI ULTRAS DELLA JUVENTUS?