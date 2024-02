Italiano (DAZN): “Inizio anno difficile, paghiamo quattro minuti di follia, serve recuperare punti”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano intervistato da DAZN nel post partita dopo la sconfitta a Lecce.

“Ci è mancata un po’ di malizia per gestire la partita in vantaggio. Abbiamo perso punti preziosi a causa di dettagli. Bastava un po’ di furbizia, far scorrere il tempo quando il Lecce non ne aveva più, invece ci siamo ritrovati a mani vuote. Ora dobbiamo fare i conti con la perdita di punti importanti e cercare modi per recuperarli. Il 2024 non è iniziato nel modo in cui speravamo, con qualche partita sbagliata, rigori falliti e ora queste disattenzioni nella parte finale. Dobbiamo impegnarci di più.”

“Dobbiamo concentrarci sulle situazioni di gioco e rimettere in sesto i ragazzi fisicamente per affrontare il lungo girone di ritorno. Riguardo al mercato, sapevamo che a gennaio potevamo avere opzioni esterne, ma crediamo nel recupero di tutti gli infortunati e nella crescita della condizione fisica. Con impegno e determinazione, possiamo tornare a essere competitivi come siamo stati fino a dicembre.”

La Fiorentina sembra avere un passo diverso con le due punte, verrà riproposto ancora come sistema di gioco?

“Lo abbiamo già proposto in diverse circostanze. Il primo tempo non mi ha soddisfatto, era necessario un diverso approccio e un maggior sviluppo nell’aspetto offensivo. Belotti e Gonzalez sono subentrati in modo positivo, Mandragora ha segnato un gol, ma poi quattro minuti di confusione hanno impedito di ottenere una reazione coesa da parte della squadra. Per quanto riguarda Belotti, nonostante abbia avuto solo un allenamento, sono fiducioso che porterà un contributo significativo”.

Come si riparte?

“Dobbiamo ripartire, lavorando sui dettagli e cercando di recuperare sotto il livello fisico. Lavoreremo sulle situazioni a partita in corso e su tanto altro, il girone di ritorno è ancora lungo. Possiamo crescere.”

Sul mercato

“Quando parlavo dell’esterno d’attacco è perché sapevo che a gennaio avremmo potuto avere qualche difficoltà, tra infortuni, coppa d’Africa… Adesso dobbiamo recuperare dagli infortuni e torneremo ad andare forte come abbiamo fatto fino a dicembre”.

