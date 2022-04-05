Italiano da 10, il Franchi è un "fortino": 32 punti conquistati in casa, meglio solo l'Inter

Italiano ha già ampiamente superato l'esame Fiorentina. La Viola ha il terzo miglior attacco casalingo di questa serie A

Per il diploma bisognerà aspettare la fine della stagione ma un esame, la Fiorentina di Italiano, l'ha già superato col massimo dei voti: 10. Se si parla di punti, i viola si piazzano al secondo posto: sono 32, ad oggi, i punti conquistati in casa, contro i 33 dei nerazzurri. Un rendimento dunque da primi della classe. Un cammino perfetto che analizzato nel dettaglio fa abbastanza impressione: su 15 match giocati al Franchi Biraghi e compagni ne hanno vinti 10. Soltanto Inzaghi e Sarri ne hanno perso meno. La Fiorentina ha il terzo miglior attacco interno del torneo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, GONZALEZ É TORNATO AL GOL, ORA VUOLE COLPIRE IL NAPOLI AL MARADONA, STADIO INTITOLATO AL SUO IDOLO

https://www.labaroviola.com/gonzalez-e-tornato-al-gol-ora-vuole-colpire-il-napoli-al-maradona-stadio-intitolato-al-suo-idolo/171502/