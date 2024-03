Italiano: “Beltran stremato mi ha chiesto il cambio. Maignan ha fatto 2 miracoli, errore sul secondo gol”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-2, queste le sue parole:

“Il secondo gol arriva da un forcing dopo il nostro pareggio, stavamo prendendo campo, dovevamo evitare quel gol, Reinders non doveva mettere giù quella palla. La Fiorentina oggi ha messo cuore, spirito e adattamento, la squadra ha creato, Maignan ha fatto 2 miracoli, abbiamo anche concesso ma se avessimo pareggiato nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Ho cambiato i giocatori che erano stremati, oggi potevamo fare qualche gol in più al Milan. Veniamo da un momento difficile, contro uno squadrone come il Milan abbiamo fatto una buona prova.

In casa stiamo facendo grandi prestazioni, Lazio, Roma e Milan. Mentre fuori dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più pratici, in casa andiamo forte e proponiamo. Nel primo tempo abbiamo tolto fiducia al Milan, nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni ma dobbiamo essere questi anche nelle ultime partite, come lo scorso anno, dobbiamo avere questa grande voglia, non dobbiamo perdere fiducia. Per onorare il nostro direttore che non c’è più dobbiamo mettere in campo tutto e sono contento che i giocatori sono usciti stremati.

Beltran stava facendo bene, lo fa sempre, gli faccio i complimenti per come è cambiato ma non ce la faceva più, era stremato, mi ha chiesto il cambio, veniva dalla nazionale e da un viaggio massacrante. Voglio vedere sempre da tutti quello che fa vedere Beltran, dà tutto in campo e sta migliorando. Abbiamo sfiorato un risultato positivo contro il Milan, e se lo facciamo anche contro altre squadre possiamo toglierci delle soddisfazioni.

La vicinanza del popolo viola l’ho percepita in quei giorni drammatici, la Fiesole quello che ha fatto prima del pranzo, poi fuori lo stadio; abbiamo sfruttato questa loro spinta perché siamo stati battaglieri contro una grande squadra contro il Milan. Dobbiamo essere questi, creeremo, concederemo ma se saremo un blocco uniti ci toglieremo delle nostre soddisfazioni. Il Milan ha vinto ma non so se gli altri ce la faranno.

Oggi vedendo il Milan in queste ultime partite abbiamo pensato che mettere muscoli e ritmo potevamo limitare il ritmo del Milan con Duncan e Mandragora, abbiamo rinunciato alla qualità di Arthur per fronteggiare il Milan da un punto di vista fisico”

