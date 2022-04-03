Italiano arrabbiato: "Non siamo una squadra cinica e con un errore rischiamo di rovinare la partita"

Il commento di mister Italiano ai microfoni di Sky dopo la partita vinta dalla sua Fiorentina nel derby con l'Empoli

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 1-0 contro l’Empoli. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Mi piace il fatto che abbiamo calciato in porta tantissime volte, proponendo sempre quello che ci ha portato ad essere qui. Ma questa volta vedo il bicchiere mezzo vuoto, queste sono partite che rischi di pareggiare o perdere se commetti mezzo errore e a noi è già successo. Non siamo una squadra cinica, ma continuiamo a vincere e di questo siamo contenti”.

L’obiettivo Europa per la Fiorentina?

“Noi cerchiamo continuità di prestazione e di rendimento, poi quando vinci le partite è normale che guardi la classifica. Se siamo lì qualche merito ce l’abbiamo, ora mancano 9 partite e cercheremo di vincerne il più possibile. Ci godiamo la classifica, non era preventivato l’essere così costanti, vedremo cosa accadrà”.

L’assenza di Torreira contro il Napoli?

“Detta tempi e ritmi, poi riempie bene l’area di rigore. Ma siamo tanti, Amrabat ha sempre risposto presente e quindi non ci saranno problemi”.

I 20 punti in più rispetto allo scorso anno e la stessa media della Fiorentina senza Vlahovic?

“Siamo cresciuti sul subire gol in meno… Abbiamo trovato più solidità, concediamo poco all’avversario e riusciamo a tenere la porta inviolata. Da questo punto di vista sono contento, viste le fragilità del passato. Ma come detto quello che creiamo dovrebbe essere finalizzato in modo diverso. I punti in più? Il primo obiettivo era quello di non soffrire e su questo ci siamo arrivati in anticipo. Ora quello che verrà sarà tutto di guadagnato”.

Fiorentina libera di testa nella corsa all’Europa?

“Il vantaggio è che se dovessero arrivare le sconfitte le vivi in modo diverso. Noi però cercheremo di evitarle e fare più punti possibili, questa è l’unica nostra strada dopo essere partiti con altri obiettivi”.