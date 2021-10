Italiano alza il muro e difende Vlahovic: il centravanti resta il titolare della Fiorentina

Vincenzo Italiano è pronto a diventare il primo difensore del suo centravanti, Dusan Vlahovic. Il tecnico sta alzando un muro dopo il mancato rinnovo del serbo, l’obiettivo è quello di non turbare lo spogliatoio. Vlahovic resta la prima scelta in attacco, c’è da dire che le alternative sono anche poche. Lo scrive il Corriere Fiorentino stamani in edicola.

