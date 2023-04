Italiano al fianco della squadra anche nel riscaldamento: parole di carica per tutto il pre-partita

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Fiorentina e Cremonese, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Ma per Vincenzo Italiano la partita è già iniziata nello spogliatoio ed è proseguita durante il riscaldamento. Il tecnico viola è sceso in campo insieme ai suoi ragazzi guidando tutto il pre-partita, cercando di tenere sul pezzo i suoi ragazzi e sottolineando l’importanza della sfida. Un atteggiamento insolito per Italiano che non è consueto a guidare in prima persona il riscaldamento dei suoi ragazzi. La sfida è importante e il tecnico non vuole cali di concentrazione.