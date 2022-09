Italiano: “Abbiamo tantissima anima, ma va tirata fuori. Le problematiche possono essere risolte con poco”

Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro l’Hellas Verona, Vincenzo Italiano, ha parlato del momento delicato in casa Fiorentina: “Cosa ho detto ai miei per spingerli di ritrovare la nostra anima? Di anima ne abbiamo tantissima, ma va tirata fuori. Questo è un momento in cui le parole forti possono sorprendere, ma per me è giusto tirar fuori delle problematiche che però con poco possono essere risolte”.