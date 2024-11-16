Italia U19, titolarità e clean sheet per Martinelli: gli Azzurrini ne fanno 3 alla Bosnia Erzegovina
Il portiere della Fiorentina protagonista nel 3-0 degli Azzurrini contro la Bosnia Erzegovina. In campo anche Fortini
L'Italia Under 19, guidata da Alberto Bollini, ottiene un altro netto successo nelle qualificazioni agli Europei di categoria, vincendo 3-0 contro la Bosnia Erzegovina ad Archanes, in Grecia. La partita si sblocca rapidamente grazie a Francesco Camarda, che segna al 4' minuto. Successivamente sarà il giallorosso Mannini a mettersi in evidenza con una doppietta. Con questa vittoria, gli Azzurrini bissano il 3-0 ottenuto tre giorni prima contro il Montenegro, con un Tommaso Martinelli protagonista in entrambe le partite, che vedono un doppio clean sheet. In campo anche Fortini, giovane talento della Fiorentina in prestito alla Juve Stabia, che gioca per poco più di 20 minuti. Il prossimo impegno per l'Italia sarà martedì contro la Grecia.
Bove: “Palladino è un secchione, ha ragione ad arrabbiarsi quando ci chiamano scarti”
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