Iori: “La Fiorentina non deve pensare che si salverà. La differenza la fa il carattere degli allenatori”

Il giornalista Alessandro Iori ha parlato della lotta salvezza in Serie A, concentrandosi anche sul ruolo degli allenatori in questi casi.

Il giornalista di Dazn Alessandro Iori ha parlato su Radio Tmw di Fiorentina e lotta salvezza. Ecco le sue parole: “Gli allenatori devono portare serenità e carattere, cose che fanno la differenza in certi momenti. Mi aspetto che Nicola dia una sterzata alla stagione della Cremonese: è il più esperto in queste situazioni.”

Sulla Fiorentina: “Diciamo tutti che prima o poi i viola risaliranno, ma non devono pensarlo, perchè questo atteggiamento complicherebbe il loro percorso. Verona e Pisa giocano troppo male per pensare che si salvino, Cremonese e Lecce sono indiziate alla lotta, mentre il Parma ha ottenuto più del suo reale valore.”

