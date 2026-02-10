Iori: “La Fiorentina non deve pensare che si salverà. La differenza la fa il carattere degli allenatori”

Il giornalista di Dazn Alessandro Iori ha parlato su Radio Tmw di Fiorentina e lotta salvezza. Ecco le sue parole: “Gli allenatori devono portare serenità e carattere, cose che fanno la differenza in certi momenti. Mi aspetto che Nicola dia una sterzata alla stagione della Cremonese: è il più esperto in queste situazioni.”

Sulla Fiorentina: “Diciamo tutti che prima o poi i viola risaliranno, ma non devono pensarlo, perchè questo atteggiamento complicherebbe il loro percorso. Verona e Pisa giocano troppo male per pensare che si salvino, Cremonese e Lecce sono indiziate alla lotta, mentre il Parma ha ottenuto più del suo reale valore.”