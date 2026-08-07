Inzaghi: "Auguro a Kean di trovare la continuità necessaria anche in maglia azzurra"

Il tecnico del Palermo ha parlato di Kean

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Palermo Filippo Inzaghi ha tracciato una panoramica sui protagonisti del reparto avanzato per il prossimo campionato di Serie A:

"Lautaro Martinez offre certezze assolute, ma per il campionato alle porte spero nella consacrazione definitiva di un attaccante nostrano. Punto su Scamacca, convinto che questa possa rivelarsi la sua annata migliore. È fondamentale per la selezione azzurra riavere un centravanti italiano in cima alla graduatoria dei marcatori. Di terminali offensivi validi ne disponiamo: da Scamacca a Raspadori, fino alle nuove leve come Pio Esposito e Camarda. Senza dimenticare Kean, con l'augurio che trovi continuità di rendimento anche con la maglia dell'Italia, e Cutrone, un profilo che garantisce sempre massima affidabilità."