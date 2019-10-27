Inzaghi: "Abbiamo condotto la gara. Gli arbitri sono garanzie, non si può stare a criticare"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky della vittoria di questa sera contro la Fiorentina: "Stasera abbiamo condotto noi la gara, avevo chiesto questo ai miei ragazzi e sono stato ac...

A cura di Redazione Labaroviola 28 ottobre 2019 00:42

Firenze, stadio Franchi, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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