Inzaghi: "Abbiamo condotto la gara. Gli arbitri sono garanzie, non si può stare a criticare"
Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky della vittoria di questa sera contro la Fiorentina: "Stasera abbiamo condotto noi la gara, avevo chiesto questo ai miei ragazzi e sono stato ac...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 00:42
Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky della vittoria di questa sera contro la Fiorentina: "Stasera abbiamo condotto noi la gara, avevo chiesto questo ai miei ragazzi e sono stato accontentato. Non era facile reagire, ma ci siamo riusciti. Il rigore per noi? Era netto. Il Var? Guida e Mazzoleni sono due garanzie, non possiamo metterci qui a criticare".