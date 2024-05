Interverrà la Fiorentina per favorire la trasferta? Possibile. Non solo Franchi verso l’apertura lo stadio Astori 

La Fiorentina apre le porte ai tifosi in occasione della finale di Conference, idealmente. Il club metterà a disposizione dei tifosi viola maxi schermi per assistere alla finale contro l’Olympiakos in Conference League direttamente al Viola Park, per coloro che rimarranno in città. La società renderà note le modalità nei prossimi giorni, con la vendita dei tagliandi che partirà ufficialmente domani: 8.000 quelli messi a disposizione per i sostenitori italiani.

Non solo il centro sportivo, perché anche il Franchi sarà aperto. Da giorni il club ha chiesto al Comune l’organizzazione giusta per accogliere i tifosi anche nello stadio cittadino, come accadde l’anno scorso contro il West Ham, probabilmente anche con le solite modalità. Possibile che si individuino anche altri spazi dove poter vedere la gara, come lo stadio Davide Astori. Si vuole coinvolgere Firenze il più possibile intorno all’evento che vale una stagione e un trofeo che manca da 63 anni, oltretutto a fronte di una trasferta complicata da poter sostenere. È possibile che possa arrivare anche un intervento diretto della Fiorentina per favorire la trasferta. Lo scrive il Corriere dello Sport.