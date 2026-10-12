Intervento killer di Richardson: salta il crociato a Tiago Santos, Lille furioso

Il terzino esce in barella. Il club francese protesta, l'ex viola neppure ammonito

Un contrasto violentissimo, le lacrime, l’uscita dal campo in barella e una diagnosi che fa gelare il sangue. La sfida tra Lille e Le Havre lascia una ferita pesantissima a Tiago Santos, vittima di un intervento di Amir Richardson che ha provocato la durissima reazione del club francese. Il centrocampista, il cui cartellino appartiene ancora alla Fiorentina, è finito al centro delle polemiche per un tackle che ha avuto conseguenze devastanti per il terzino portoghese.

Gli accertamenti medici hanno confermato la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, accompagnata da una lesione meniscale. Un verdetto durissimo per Santos, costretto ad affrontare un lungo percorso di riabilitazione. Per il giocatore si tratta di un nuovo, drammatico stop dopo il grave infortunio al ginocchio già subito nel 2024.

A far esplodere ulteriormente il caso è stata la presa di posizione ufficiale del Lille, che non ha nascosto la propria indignazione per la dinamica del contrasto e per la decisione dell’arbitro. Nella ricostruzione del club, Richardson sarebbe intervenuto da dietro, con un tackle privo del necessario controllo e caratterizzato da un’elevata pericolosità.

La rabbia della società francese riguarda soprattutto la mancata sanzione disciplinare: il centrocampista non è stato nemmeno ammonito, nonostante la gravità dell’intervento. Per il Lille, l’episodio avrebbe meritato il cartellino rosso diretto, a prescindere dal successivo esito degli esami di Tiago Santos.

Nel comunicato, il club ha inoltre richiamato l’attenzione su un altro intervento particolarmente duro, questa volta ai danni di Dilane Bakwa, anche in questo caso senza provvedimenti disciplinari.

Adesso, mentre infuria la polemica sull’arbitraggio, per Tiago Santos comincia la fase più difficile: quella delle cure e del recupero. La combinazione tra la rottura del crociato anteriore e la lesione meniscale impone tempi di recupero importanti, con il percorso riabilitativo che sarà determinante per il ritorno in campo. Per Richardson, invece, si apre una vicenda destinata a far discutere. [Copertina Tribuna.com]