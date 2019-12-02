Intervento duro di Pradè alla squadra: "Rocco e la società si aspettano molto di più"

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ieri mattina il ds viola Daniele Pradè ha incontrato la squadra al centro sportivo ed ha parlato con loro. Cosa ha detto? È intervenuto in maniera dura,...

A cura di Redazione Labaroviola 02 dicembre 2019 11:28

Pradè in conferenza stampa

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