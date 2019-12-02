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Intervento duro di Pradè alla squadra: "Rocco e la società si aspettano molto di più"

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ieri mattina il ds viola Daniele Pradè ha incontrato la squadra al centro sportivo ed ha parlato con loro. Cosa ha detto? È intervenuto in maniera dura,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2019 11:28
Intervento duro di Pradè alla squadra: "Rocco e la società si aspettano molto di più" - Pradè in conferenza stampa
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ieri mattina il ds viola Daniele Pradè ha incontrato la squadra al centro sportivo ed ha parlato con loro. Cosa ha detto? È intervenuto in maniera dura, "Rocco e la società si aspettano molto di più". L'invito che la società ha voluto dare è quello di cambiare assolutamente passo. Montella anche con il Cittadella dovrà minimizzare il turnover.

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