Di Marzio, interesse della Fiorentina per Monchu del Barcellona B ma il Sassuolo fa sul serio

Monchu è una mezzala brava negli inserimenti e nel calciare le punizioni

Il Sassuolo ha avviato i contatti con il Barcellona per Monchu, centrocampista classe '99 del Barcellona B. Secondo Gianluca Di Marzio su di lui c'è stato un interesse della Fiorentina ma il Sassuolo fa sul serio.

Monchu, all'anagrafe, Ramon Rodriguez Jimenez è cresciuto nel Maiorca ma poi è sbarcato al Barcellona come mezzala. Grande inserimento, sa calciare le punizioni. Nell'ultimo periodo si è allenato con la prima squadra in vista della sfida di Champions contro il Napoli.

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