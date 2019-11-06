Inter ripresa e battuta dal Borussia Dortmund in Champions: è Biraghi il peggiore in campo
Biraghi: notte difficilissima in Champions League.
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 11:43
Ieri sera in Champions League, l'Inter è andata avanti 2-0 a Dortmund, salvo poi essere ripresa e battuta col punteggio finale di 3 a 2 dal Borussia. Il peggiore in campo è risultato Biraghi, giocatore ancora di proprietà della Fiorentina, ed in prestito con diritto di riscatto alla squadra nerazzurra. Ecco i voti in pagella per lui:
Gazzetta dello Sport: 4
Corriere della Sera: 4,5
Corriere dello Sport: 5
Tuttosport: 5