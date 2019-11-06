Inter ripresa e battuta dal Borussia Dortmund in Champions: è Biraghi il peggiore in campo

Biraghi: notte difficilissima in Champions League.

Ieri sera in Champions League, l'Inter è andata avanti 2-0 a Dortmund, salvo poi essere ripresa e battuta col punteggio finale di 3 a 2 dal Borussia. Il peggiore in campo è risultato Biraghi, giocatore ancora di proprietà della Fiorentina, ed in prestito con diritto di riscatto alla squadra nerazzurra. Ecco i voti in pagella per lui:

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5