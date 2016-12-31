Inter, pronti 10 milioni per Badelj. La Fiorentina...

L'inter avrebbe deciso di puntare tutto su Milan Badelj per il centrocampo. L'ostacolo più grosso però, rimane la Fiorentina..

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter avrebbe deciso di puntare tutto su Milan Badelj per il centrocampo. Il croato avrebbe superato Luiz Gustavo nelle preferenze del club neroazzurro. Il club di Milano starebbe trattando sotto traccia già da diverso tempo anche se il problema maggiore rimane convincere la Fiorentina. L'Inter rimane però fiduciosa e convinta del fatto che una volta messi a compimento un paio di cessioni, 10 milioni potrebbero bastare per portarsi definitivamente a casa il centrocampista viola.