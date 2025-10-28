Inter-Fiorentina, statistiche a confronto: Sfida tra miglior attacco contro la seconda peggior difesa in A

Inter e Fiorentina si sfideranno mercoledì sera a San Siro alle 20:45, con la formazione viola chiamata ad una ‘mission impossible’. Il peggior inizio della storia gigliata passa anche dal calendario, che fin’ora non è stato semplicissimo, ma questo non può essere un alibi, perché le prestazioni sono state mediocri e insufficienti anche con le squadre meno blasonate. I numeri e le statistiche parlano chiaro, e tra Inter e Fiorentina c’è un abisso, soprattutto nei punti: 15 per i nerazzurri, momentaneamente al secondo posto, contro i 4 della viola, bloccata al penultimo.

Per i viola sono arrivati sin qui solamente 7 gol all’attivo in 8 partite, solo in 4 hanno fatto peggio. L’Inter ne ha segnati 19, leader in Serie A. La viola ha segnato in 6 partite su 8, l’Inter ha fatto 8 su 8. A livello difensivo la Fiorentina ha subito 12 gol in 8 partite, a pari con Pisa e dietro solamente al Lecce con 13 subiti. L’Inter ne ha incassati 11, quinto peggior dato assoluto. Per i nerazzurri 3 sfide su 8 sono terminate senza gol al passivo (1 su 4 in casa), per la Fiorentina 2 su 8.