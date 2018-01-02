Qui Inter, emergenza in difesa per Firenze: Spalletti ha soltanto due centrali e pensa a Cancelo in avanti

Secondo quanto riporta Sky Sport, è emergenza in difesa per l'Inter, in vista della gara in programma il 5 gennaio (alle 20,45) contro la Fiorentina. Skriniar e Ranocchia sono già sicuri di giocare v...

Secondo quanto riporta Sky Sport, è emergenza in difesa per l'Inter, in vista della gara in programma il 5 gennaio (alle 20,45) contro la Fiorentina. Skriniar e Ranocchia sono già sicuri di giocare venerdì a Firenze perché sono gli unici centrali rimasti a Spalletti visto che Miranda è infortunato. Ma il tecnico dell’Inter sta pensando anche ad altri cambi con Cancelo alto a destra e Candreva spostato alle spalle di Icardi con il solito Perisic a sinistra.