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Qui Inter, emergenza in difesa per Firenze: Spalletti ha soltanto due centrali e pensa a Cancelo in avanti

Secondo quanto riporta Sky Sport, è emergenza in difesa per l'Inter, in vista della gara in programma il 5 gennaio (alle 20,45) contro la Fiorentina.  Skriniar e Ranocchia sono già sicuri di giocare v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2018 17:23
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Secondo quanto riporta Sky Sport, è emergenza in difesa per l'Inter, in vista della gara in programma il 5 gennaio (alle 20,45) contro la Fiorentina.  Skriniar e Ranocchia sono già sicuri di giocare venerdì a Firenze perché sono gli unici centrali rimasti a Spalletti visto che Miranda è infortunato. Ma il tecnico dell’Inter sta pensando anche ad altri cambi con Cancelo alto a destra e Candreva spostato alle spalle di Icardi con il solito Perisic a sinistra.

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