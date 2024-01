Inter, Asllani al 45′: “Non penso al primo assist, dobbiamo portare a casa i tre punti”

Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo della sfida contro la Fiorentina, valevole per la 22^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Primo assist in campionato con la maglia dell’Inter: c’è però anche da stare attenti dietro.

“Non c’è tempo di pensare al primo assist. Dobbiamo pensare a portare a casa i tre punti. Dobbiamo rimanere compatti, loro giocano con un modulo che ci sta mettendo in difficoltà”.

La domenica di Serie A è iniziata alle 12.30 con Genoa-Lecce, terminata 2-1. Krstovic illude i salentini, poi rimonta rossoblù con Retegui e Ekuban. Alle ore 15.00, in contemporanea con Monza-Sassuolo, è andato in scena anche lo scontro salvezza tra Verona e Frosinone. Vantaggio per gli scaligeri allo scadere del primo tempo con il rigore di Suslov, poi pareggio ciociaro con Kaio Jorge. Tra brianzoli ed emiliani, invece, hanno vinto i padroni di casa per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Colpani. Alle 18.00 si è giocata Lazio-Napoli, terminata 0-0. Lo riporta Tmw

