Intanto il PSG si informa sul costo del cartellino di Bernardeschi
Patrick Kluivert, ds del PSG, ha chiesto informazioni sul prezzo di Bernardeschi
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2016 23:27
Secondo quanto riportato dal portale transalpino foot-sur7, pare che Patrick Kluivert, attuale direttore sportivo del Paris Saint Germain, abbia attivato la sua rete di contatti per ottenere qualche informazione in più in merito al costo del cartellino del numero 10 della Fiorentina, Federico Bernardeschi. Tuttavia sembra che le possibilità di intavolare una trattativa a gennaio siano pressochè nulle.