Labaro Viola

Insulti e auguri di morte alla giocatrice del Chelsea Carney. La colpa? Aver sbagliato un gol con la Fiorentina

E’ successo un fatto molto grave e veramente deplorevole al termine della partita di ieri sera tra Chelsea Women e Fiorentina Women’s, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League fe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2018 17:31
Insulti e auguri di morte alla giocatrice del Chelsea Carney. La colpa? Aver sbagliato un gol con la Fiorentina - Chelsea Women's Karen Carney during the Women's Champions League first leg match at Kingsmeadow, London (Photo by Steven Paston/PA Images via Getty Images)
Chelsea Women's Karen Carney during the Women's Champions League first leg match at Kingsmeadow, London (Photo by Steven Paston/PA Images via Getty Images)
News
Fiorentina
Chelsea
Condividi

E’ successo un fatto molto grave e veramente deplorevole al termine della partita di ieri sera tra Chelsea Women e Fiorentina Women’s, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League femminile. Sul profilo Instagram di Karen Carney, capitano delle inglesi e autrice dell’unico gol di serata, sono arrivate offese pesantissime e auguri di morte. Il motivo? Non aver trovato il gol nella ripresa. La giocatrice ha segnalato il tutto con una Instagram Stories, mostrando i messaggi incriminati. Al tempo stesso anche la società londinese è intervenuta, segnalando la questione alla direzione del social network. Situazioni sgradevoli che purtroppo si ripropongono con una certa facilità nel mondo di internet di oggi. Alcuni daspo potrebbero essere emessi dalla società londinese, che potrebbe non permettere a questi "tifosi" di andare allo stadio

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok