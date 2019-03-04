Borja Valero ricorda Davide Astori: "Mi emoziona vedere l'affetto che la gente e il mondo del calcio…"

Mi emoziona vedere l'affetto che la gente e il mondo del calcio ti stanno dimostrando da quando ci hai lasciato. Hanno capito davvero che splendido ragazzo che sei stato. Manchi… manchi moltissimo a t...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2019 14:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero

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