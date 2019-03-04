Borja Valero ricorda Davide Astori: "Mi emoziona vedere l'affetto che la gente e il mondo del calcio…"
Mi emoziona vedere l'affetto che la gente e il mondo del calcio ti stanno dimostrando da quando ci hai lasciato. Hanno capito davvero che splendido ragazzo che sei stato. Manchi… manchi moltissimo a t...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2019 14:56
Mi emoziona vedere l'affetto che la gente e il mondo del calcio ti stanno dimostrando da quando ci hai lasciato. Hanno capito davvero che splendido ragazzo che sei stato. Manchi… manchi moltissimo a tutti noi.
Ciao amico mio.