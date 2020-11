Iniziativa nobile, lanciata la raccolta fondi a sostegno degli sport dilettantistici di Firenze e provincia

L’Italia sta vivendo un bruttissimo periodo, a breve uscirà il nuovo DPCM con misure ancor più restrittive per limitare l’espansione del Covid-19, a farne le spese ovviamente c’è anche il settore sportivo. Il nostro giornalista e conduttore di “D-Zone – Zona Dilettanti” Gabriele Caldieron si è fatto promotore di una nobile iniziativa a sostegno degli sport dilettantistici di Firenze e provincia i quali senza ricevere alcun introito, stanno garantendo comunque gli allenamenti ai propri tesserati. Dopo essersi messi a norma nei mesi scorsi con l’introduzione di dispositivi sanitari, plexiglas ed accurate sanificazioni sono stati lasciati completamente in disparte.

I requisiti per partecipare? L’iniziativa è partita da poco ed ha già ricevuto le prime donazioni, chi vorrà aderire potrà farlo QUI mediante la piattaforma Go Found Me, donando qualunque cifra, tante piccole gocce possono formare un mare. Le cifre donate sono tutte rendicontate e tracciate tramite la piattaforma Go Found Me e verranno dimostrate le donazioni al termine della raccolta. Le società che sono interessate a ricevere sostegno possono inviare una mail a gabriele.caldieron@gmail.com, codice IBAN, contatto di riferimento, numero di iscritti, disciplina svolta e motivo della richiesta. Verrete poi contattati e se tutto ok, inseriti in lista. L’obiettivo? Sicuramente quello di arrivare almeno a 20.000 euro e se poi si dovesse superare, ancor meglio!

