Ingresso omaggio under 14, l'inchiesta delle Iene e il chiarimento. La Fiorentina dentro le norme

di Flavio OgnissantiIl servizio delle Iene mandato in onda domenica sera nel quale si fa presente di come le società di serie A non rispettino la legge che prevede l'ingresso gratuito degli under 14 a...

di Flavio Ognissanti

Il servizio delle Iene mandato in onda domenica sera nel quale si fa presente di come le società di serie A non rispettino la legge che prevede l'ingresso gratuito degli under 14 allo stadio, nel servizio si fa riferimento a tutte le squadre del massimo campionato. Questa mattina, anche noi abbiamo verificato se la società viola rispettasse o meno questa norma, ma con il proseguire di queste indagini abbiamo scoperto come la norma, al contrario di quello che hanno riportato Le Iene, non prevede l'ingresso gratuito in tutti i settori dello stadio, bensi basta che nelle metà delle partite sia previsto l'ingresso gratuito ai minori di 14 anni (non specificando se in quali settori). Chiediamo scusa alla Fiorentina e siamo contenti di poter scrivere di come la società viola rispetti perfettamente questa legge.