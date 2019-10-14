Inglethorpe su Duncan: "Tifiamo affinché si imponga in viola. Qui ad Anfield.."

Alex Inglethorpe, uno dei responsabili delle giovanili del Liverpool, ha parlato a The Athletic del trasferimento di Bobby Duncan dai Reds alla Fiorentina: “Gli auguriamo che a Firenze si imponga, ha...

Alex Inglethorpe, uno dei responsabili delle giovanili del Liverpool, ha parlato a The Athletic del trasferimento di Bobby Duncan dai Reds alla Fiorentina: “Gli auguriamo che a Firenze si imponga, ha qualità che potranno emergere. Non tutti i giocatori vogliono aspettare e crescere con noi, dobbiamo rispettare le volontà di chi vuole provare un'altra realtà. Non è mai facile sfondare in prima squadra, è difficile ovunque, serve un equilibrio importante, forza psicologica per affrontare i momenti difficili che sempre si presentano. Ad Anfield, per esempio, ogni volta giocano ragazzi che hanno avuto momenti nella carriera nei quali hanno dovuto superare problemi o dimostrare che i dubbi su di loro erano sbagliati”.

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