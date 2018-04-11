In Inghilterra rilanciano: due big della Premier su Chiesa
Come scritto sul sito del Daily Star, quotidiano britannico, su Federico Chiesa si sarebbero posati gli occhi di due grandi club di Premier League. Sono Chelsea e Liverpool, stregati dalla stagione de...
Come scritto sul sito del Daily Star, quotidiano britannico, su Federico Chiesa si sarebbero posati gli occhi di due grandi club di Premier League. Sono Chelsea e Liverpool, stregati dalla stagione del classe ’97 alla corte di Pioli. I due club, dopo aver mandato emissari a visionare il talento della Fiorentina, si starebbero preparando per fare la prima mossa. Soprattutto i blues, attesi da una rivoluzione la prossima estate. Il club di Liverpool vorrebbe potenziare gli esterni data pure la possibile partenza di Salah. A Londra invece è molto probabile l'arrivo di Sarri che richiederebbe come alla dirigenza del Napoli il giocatore.