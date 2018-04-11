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In Inghilterra rilanciano: due big della Premier su Chiesa

Come scritto sul sito del Daily Star, quotidiano britannico, su Federico Chiesa si sarebbero posati gli occhi di due grandi club di Premier League. Sono Chelsea e Liverpool, stregati dalla stagione de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2018 11:04
In Inghilterra rilanciano: due big della Premier su Chiesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Come scritto sul sito del Daily Star, quotidiano britannico, su Federico Chiesa si sarebbero posati gli occhi di due grandi club di Premier League. Sono Chelsea e Liverpool, stregati dalla stagione del classe ’97 alla corte di Pioli. I due club, dopo aver mandato emissari a visionare il talento della Fiorentina, si starebbero preparando per fare la prima mossa. Soprattutto i blues, attesi da una rivoluzione la prossima estate. Il club di Liverpool vorrebbe potenziare gli esterni data pure la possibile partenza di Salah. A Londra invece è molto probabile l'arrivo di Sarri che richiederebbe come alla dirigenza del Napoli il giocatore.

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