In Inghilterra rilanciano: due big della Premier su Chiesa

Come scritto sul sito del Daily Star, quotidiano britannico, su Federico Chiesa si sarebbero posati gli occhi di due grandi club di Premier League. Sono Chelsea e Liverpool, stregati dalla stagione de...

A cura di Redazione Labaroviola 11 aprile 2018 11:04

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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