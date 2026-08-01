Infantino si arrende: La Fifa non venderà a privati una parte del Campionato Mondiale

Infantino ha cambiato idea

La ferma opposizione giunta da Europa, Asia e Nord America, unitamente all'addio del consulente Cordeiro e al probabile spauracchio di compromettere la propria rielezione nel voto del prossimo anno, hanno indotto il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, a fare un passo indietro. Il presidente del governo del calcio ha così accantonato il discusso piano di cessione ai privati dei diritti legati alla Coppa del Mondo, un'operazione definita da molti come una vera e propria svalutazione dell'immagine dello sport più popolativo del pianeta.

Il comunicato ufficiale

La resa è diventata formale durante la notte italiana, corrispondente alla prima serata statunitense, quando la federazione internazionale ha diramato la nota ufficiale che cancella definitivamente l'ipotesi di partnership con investitori privati: