"Indifferentemente": la Fiorentina rimanda il rafforzamento a giugno e la città si allontana dalla squadra

“Indifferentemente”: è il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che apre le sue pagine e descrive il momento della Fiorentina. La settimana viola non è delle più semplici: l’indiffere...

“Indifferentemente”: è il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che apre le sue pagine e descrive il momento della Fiorentina. La settimana viola non è delle più semplici: l’indifferenza potrebbe prevalere, in una città dove il calcio e la Fiorentina sono sempre stati in primo piano. La sconfitta di Marassi ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto dopo le parole del dg Corvino che ha fatto capire che l’idea di fondo è rinviare a giugno il progetto di rafforzamento della squadra.