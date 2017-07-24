Incredibile ma vero, Cassano lascia ancora il Verona: "Ma non lascio il calcio, qui zero stimoli"

Il presidente del Verona su tutte le furie: "Cassano non ci sta con la testa

La storia tra Antonio Cassano e il Verona stavolta sembra proprio essere finita. A mettere la parola fine è lo stesso Fantantonio (FOTO): "Non ho intenzione di lasciare il calcio semplicemente non me la sento di continuare con l'Hellas Verona... fisicamente sto benissimo come dimostrato nei 15 giorni di preparazione ma mentalmente‬ non sono stimolato a continuare in questo club! Ringrazio di cuore il presidente Setti... il ds Fusco, Pecchia e la squadra per la disponibilità concessa". Lo ha scritto poco fa Antonio Cassano sul profilo facebook della moglie Carolina Marcialis.

La storia tra Antonio Cassano e il Verona stavolta sembra proprio essere finita. A certificarlo sono le parole all'Ansa dal presidente scaligero, Maurizio Setti: "Questo ragazzo non ce la fa di testa, anche se fisicamente e atleticamente sta molto bene. Professionalmente non gli si può rimproverare nulla, evidentemente non riesce a rimanere sereno e lucido in un gruppo e vuole restare a casa. C'è un up e un down, parla e poi sta muto: peccato, perché dal punto di vista professionale stava facendo tutto per bene". Cassano aveva lasciato il ritiro del Verona dopo la partita amichevole con il Trapani, in accordo con lo staff della società scaligera ed era tornato a Genova già sabato sera. Il giocatore sarebbe apparso stanco. Da sabato non ci sarebbero stati più contatti con la società.

Ansa.it